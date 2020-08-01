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Друг рэпера Энди Картрайта рассказал о его жене 

Lenta.ru 51 минуту назад
Друг рэпера Энди Картрайта рассказал о его жене
Фото: Telegram-канал Hue
Битмейкер и продюсер Дмитрий, друг украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко), рассказал о его жене — Марине Кохал — которую следователи подозревают в убийстве супруга. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу».
По словам Дмитрия, Кохал показалась ему странной, так как достаточно сильно увлекалась эзотерикой.

«Верила во все эти эгрегоры, ее интересы и разговоры выглядели пугающими», — сказал он. В какой-то момент на эту тему стал разговаривать и сам Картрайт. «Поинтересовался, откуда у него взялись такие интересы. Он ответил, что от новой подруги Марины. Тогда я забеспокоился», — поделился Дмитрий.

Друг музыканта также допустил, что в день смерти Картрайт мог употребить какое-то «нетрадиционное вещество, которое сложно вычислить экспертам».

«На данный момент любой вариант вероятен. Могли присутствовать и наркотики, произойти случайность или какой-то ритуальный обряд», — заключил он.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. Тогда Кохал заявила, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила супруга, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Позже она подробно описала, как пыталась избавиться от тела.
Причина смерти музыканта пока остается неизвестной, его тело отправлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), по которому Кохал проходит подозреваемой. Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиков, то его жене придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).
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Комментарии 2
Криминал , Происшествия , Александр Юшко , Московский комсомолец
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