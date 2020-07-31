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3,5 года колонии получил житель Гагинского района за изнасилование соседки 

Vgoroden.ru 40 минут назад
Россиянин позвал в гости соседку и изнасиловал ее
Фото: РИА Новости
47-летнего жителя Гагинского района осудили за изнасилование соседки по дому. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.
9 ноября 2019 года мужчина пригласил 29-летнюю девушку к себе в гости. Мужчина напал на нее, избил и изнасиловал. Девушке удалось выбраться из квартиры на первом этаже через окно без верхней одежды. Она попросила помощи у подруги, которая и вызвала полицию, задержавшую насильника.
Трудоустроенный мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе предварительного расследования свою вину он отрицал.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в Автозаводском районе, подозревают в изнасиловании ребенка.
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Криминал , Происшествия , ФСИН
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