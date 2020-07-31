Россиянин позвал в гости соседку и изнасиловал ее

47-летнего жителя Гагинского района осудили за изнасилование соседки по дому. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

9 ноября 2019 года мужчина пригласил 29-летнюю девушку к себе в гости. Мужчина напал на нее, избил и изнасиловал. Девушке удалось выбраться из квартиры на первом этаже через окно без верхней одежды. Она попросила помощи у подруги, которая и вызвала полицию, задержавшую насильника.

Трудоустроенный мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе предварительного расследования свою вину он отрицал.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что мужчину, обвиняемого в убийстве девушки в Автозаводском районе, подозревают в изнасиловании ребенка.