Семь жертв: учителя осудили за изнасилования

58-летнего преподавателя одной из школ Иркутской области осудили на 16 лет колонии строгого режима за изнасилование малолетних учениц. По данным СК, на протяжении долгого времени мужчина развращал семь девочек, возраст которых на момент преступления был меньше 14 лет. За четыре года следствия правоохранители выявили девять эпизодов насилия.

В Иркутской области 58-летнего педагога одной из местных школ осудили за ряд изнасилований малолетних учениц. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что на протяжении долгого времени мужчина, работая учителем в школе, совращал и насиловал девочек — всего в деле фигурируют семеро пострадавших, которым на момент преступления было меньше 14 лет. Педагога признали виновным в девяти эпизодах.

В 2016 году в правоохранительные органы обратились родственники жертв. Педагог был задержан. В ходе допросов он признал свою вину полностью.

«Катангский районный суд вынес приговор в отношении 58-летнего учителя. Он признан виновным в совершении 9 эпизодов преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

С учетом мнения государственного обвинения, бывшему педагогу назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — заключили в СК.

Это не первый случай насилия над детьми в российских школах. Так, в июне 2020 года в Нижневартовске арестовали 59-летнего учителя физкультуры. По мнению правоохранительных органов, с 2015 по 2020 год он неоднократно и с применением насилия развращал учениц.

Пока установлены только три потерпевшие — двум из них на момент преступления было 15 лет, одной — 16. На данный момент следствие ищет других пострадавших. В ходе допросов школьницы рассказали, что не решались обратиться в полицию, поскольку педагог угрожал им.

По словам одной из пострадавших, преподаватель разрешил ей зарядить телефон, но стал приставать и пытался поцеловать ее. Она укусила его и смогла убежать. Еще одна школьница заявила следователям, что учитель физкультуры повалил ее на стол в тренерской, стал целовать и засовывать руку под юбку. По ее словам, спустя какое-то время он предложил вместе выпить и начал хвалить ее фигуру, писал Telegram-канал Life Shot.

Между тем когда одна из потерпевших поделилась случившемся с приятельницей, та незамедлительно сообщила об этом правоохранителям. Позднее факт домогательства подтвердили и коллеги арестованного.

Как передавал Life Shot, школьницы рассказали следователям, что руководство учебного заведение покрывало мужчину, а также говорило им, что те врут, и требовало молчать.

«Девушка говорит, что она ходила к директрисе и даже собрали педсовет, но школьнице никто не поверил», — сообщил источник портала.

Более того, бывшие ученики даже начали собирать подписи в поддержку учителя физкультуры, посчитав, что его хотят подставить.

Не верят и в вину 49-летнего учителя математики из пермской школы № 37 Валерия Сыропятова, осужденного на 9,5 года в колонии строгого режима за домогательства к ученице.

По данным СК, инцидент произошел 27 марта 2019 года. Во время весенних каникул для проведения дополнительного занятия мужчина пригласил к себе в кабинет несколько учеников, которые имели ряд задолженностей.

«Все сидели за партами и выполняли работы, а она в очередной раз решила улизнуть. Стала отпрашиваться, сказала, что у нее заболел живот, голова. Я настаивал: «Реши контрольную, получишь свой „трояк“ и можешь шагать на все четыре стороны. Если в классе тебе неудобно заниматься, дети шумят, пойдем в другой кабинет», — рассказывал сам Сыропятов kp.ru.

Он подчеркнул, что когда они уединились, девочка не перестала вести себя вызывающе. И в итоге, когда он отмахнулся от школьницы, то случайно ударил ее по ягодицам. Однако пострадавшая рассказала иную версию произошедшего своей подруге. По ее словам, педагог отвел ее в другой кабинет, посадил за парту и стал трогать за бюстгальтер.

«Я сидела за столом, он находился сзади и лапал меня. Я пыталась закрываться руками, а он руки отодвигал и меня за грудь трогал», — уточняла школьница. Мать девочки добавила, что во время инцидента учитель обещал ей хорошие оценки, если та не будет сопротивляться.

Несмотря на то что позднее Сыропятов признал вину и извинился перед родителями, в отношении него возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия», которую позже переквалифицировали на еще более тяжкую статью — 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

«Пока шло следствие, свои показания девочка часто меняла: сначала говорила, что я приставал к ней, обнимал, лез к ней, потом появилось, что хлопнул по попе, потом, что чуть не изнасиловал», — рассказывал сам осужденный педагог.

В итоге 29 июня Орджоникидзевский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении учителя. Дети и взрослые собрались на митинг у школы № 37 и организовали сбор подписей в поддержку преподавателя. В свою очередь Сыропятов заявил, что намерен сменить адвоката и обжаловать приговор.