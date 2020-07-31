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Житель Астрахани получил тюремный срок за пятикратное изнасилование подростка 

Vse42.ru и ещё 1 21 минуту назад
Школьницу жестоко изнасиловали в гостях у тети
Фото: ТАСС
Суд приговорил жителя Астрахани к тюремному сроку в колонии строгого режима за неоднократное изнасилование несовершеннолетней девочки.
Уточняется, что инцидент произошел летом 2016 года в Икрянинском районе Астраханской области. Девочка, являющаяся племянницей жены осужденного мужчины, находилась в гостях у семьи. За то время, пока подросток был в доме, мужчина совершил изнасилование пять раз. На момент преступления потерпевшей было 13 лет.

— Мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщил местный СК.

Суд признал 41-летнего жителя Астрахани виновным в пяти эпизодах преступления, которое предусмотрено пунктом "б" части четвертой 131 статьи уголовного кодекса России, а конкретно в изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.
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Криминал , Происшествия , ФСИН , Астрахань
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