Школьницу жестоко изнасиловали в гостях у тети

Суд приговорил жителя Астрахани к тюремному сроку в колонии строгого режима за неоднократное изнасилование несовершеннолетней девочки.
Уточняется, что инцидент произошел летом 2016 года в Икрянинском районе Астраханской области. Девочка, являющаяся племянницей жены осужденного мужчины, находилась в гостях у семьи. За то время, пока подросток был в доме, мужчина совершил изнасилование пять раз. На момент преступления потерпевшей было 13 лет.
— Мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщил местный СК.
Суд признал 41-летнего жителя Астрахани виновным в пяти эпизодах преступления, которое предусмотрено пунктом "б" части четвертой 131 статьи уголовного кодекса России, а конкретно в изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.