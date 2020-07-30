«Заманил ребенка в гараж, изнасиловал и уснул»

Абакане ведется следствие по делу о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки, совершенных 50-летним местным жителем.

Две недели назад, 13 июля, мужчина напился и пошел в магазин неподалеку от места своей работы. Там он встретил незнакомую восьмилетнюю девочку, которая была в компании сверстников. Друзьям школьницы педофил дал денег на покупку игрушек, а ее увел с собой, пообещав купить более дорогую и интересную игрушку в другом месте.

Под этим предлогом мужчина привел девочку в гараж, где проживал, и изнасиловал. Как говорится в сообщении главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии, после преступления пьяный уснул, а его жертва сумела сбежать из гаража.

На обочине дороги, по которой пострадавшая шла домой, ее заметил водитель проезжавшего мимо автомобиля. Он остановился и предложил подвезти ребенка. Девочка рассказала ему о случившемся, после чего автомобилист сразу же доставил ее в отдел полиции и передал стражам порядка рассказ ребенка.

Полицейские оперативно направились в гараж, где задержали спящего подозреваемого. Сейчас он находится под арестом. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.