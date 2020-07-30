«Все, бездыханное тело»

В Челябинской области 31-летний житель башкирского села Новобелокатай Александр Алексеев жестоко расправился с женой Оксаной на глазах у дочерей. Семья ехала в стоматологию в город Сатка. Женщина отказалась показывать супругу переписку в соцсети, и тот в приступе ревности набросился на нее с ножом. Несколько раз он ударил жену в машине, а когда та попыталась убежать, догнал и зарезал ее. Подозреваемого задержали — он отказался давать показания.

В Саткинском районе Челябинской области правоохранители задержали 31-летнего жителя башкирского села Новобелокатай Александра Алексеева. Его подозревают в зверском убийстве жены Оксаны Алексеевой на глазах у дочерей двух и четырех лет. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, мужчина вез семью в город Челябинской области Сатка в стоматологию — там одной из девочек должны были лечить зуб. На трассе супруги решили остановиться, чтобы сфотографироваться в красивом месте. Когда же Оксана достала телефон, чтобы открыть камеру, подозреваемый попросил ее показать переписку, которая, по его мнению, была подозрительной, но женщина отказалась.

Тогда мужчина достал из бардачка машины охотничий нож и нанес супруге несколько ударов прямо на глазах у детей. Очевидцами происшествия стала семейная пара пенсионеров. Они рассказали полиции, что видели начало конфликта, но остановить предполагаемого преступника не успели.

По их словам, после первых ударов Оксана сумела выйти из автомобиля с ребенком на руках — таким образом она пыталась защититься, но Александра это не остановило. Когда он начал замахиваться ножом, женщина отпустила малыша, и ребенок бросился к остановившимся у обочины людям, Алексеева в это время попыталась убежать.

Пока свидетели старались успокоить девочку, Александр уже догнал супругу и продолжил наносить ей удары ножом. В это время очевидцы попытались забрать из машины второго ребенка, но побоялись, что убийца кинется и на них.

В итоге задержанный сам попросил их забрать детей, после чего еще несколько раз возвращался к телу жены, продолжая наносить удары. От полученных травм Оксана скончалась на месте.

Позже в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как Алексеев стоит над изувеченным телом супруги.

«Все, бездыханное тело», — комментирует автор кадров, на фоне слышны крики и плач детей.

Очевидцы вызвали полицию. Подозреваемый не пытался скрыться с места происшествия — он добровольно сдался правоохранителям. На допросе он, сославшись на Конституцию РФ, решил сохранять молчание и не свидетельствовать против себя.

СК РФ возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Дочерей задержанного временно передали бабушке по материнской линии. Расследование дела продолжается.

Как рассказала сестра Оксаны Любовь изданию «Первый областной», погибшая была верна своему мужу — причин для ревности у него не было.

«Она ему не изменяла, да даже если бы и захотела, то когда? Она 24 часа с детьми, он ее очень жестко контролировал. Ему измены мерещились везде. Хотя Оксана не была таким человеком, который способен на предательство. Семью сохранить хотела, а зря»,

Также она заявила, что у Александра уже было обвинение в покушении на убийство. Кроме того, незадолго до произошедшего мужчина избил Оксану и она даже хотела уйти к своим родителям.

«Он вымолил прощение, она дала ему последний шанс. К сожалению, он оказался последним на самом деле. С какой жестокостью он отнесся по отношению к ней, это не передать словами. Не такой участи мы хотели для нашей Оксаны», — добавила Любовь.

Родственница самого Александра отметила, что погибшая была его второй супругой. Женщина также призналась порталу magcity74.ru, что у мужчины были проблемы с психикой и он действительно испытывал приступы ревности.

В то же время подруга Алексеева Елена уверяет, что тот был спокойным человеком. В разговоре с сайтом «Уфа Онлайн» она сообщила, что подозреваемый еще со школы был уравновешенным и не шел на конфликт. «Я в шоке, если честно, добрый был», — сообщила женщина.

На личной странице в соцсети «Вконтакте» Александр кажется беззаботным и счастливым. Судя по опубликованным фотографиям, он увлекался рыбалкой, часто отдыхал с друзьями.

Бывшая коллега Оксаны Альфия Вильданова рассказала «Уфе Онлайн», что для погибшей семья была очень важна. «В последний раз она написала мне: „У меня уже две лапочки маленькие. Как-то все так закрутилось, и работа, и дети маленькие, времени вечно не хватает“», — подчеркнула собеседница издания.

В переписке Алексеева также сообщала, что счастлива и не торопится переезжать в другой город, хотя и мечтает об этом.