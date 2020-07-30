Россиянка рассказала об изнасиловании и поплатилась

32-летняя курянка предстанет перед судом за обвинение своего знакомого в изнасиловании, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Следственного комитета

Отмечается, что жительница Рыльского района Курской области обратилась с заявлением в полицию 16 июня 2020 года. Она заявила правоохранителям, что ее изнасиловал её 31-летний знакомый. Следователи провели предварительное расследование, в ходе которого выяснилось, что никакого преступления не было. При этом сама заявительница впоследствии призналась, что оболгала мужчину.

В результате правоохранители завели уголовное дело по факту «заведомо ложного доноса о совершении тяжкого преступления». Санкция статьи предполагает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», жительница Москвы заявила в полицию об изнасиловании в палатке с шаурмой, расположенной в центре столицы. Правоохранители провели проверку заявления. Выяснилось, что девушка оболгала продавца с целью привлечь его внимание к себе. Заявительница отметила, что молодой человек ей очень понравился.