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Россиянка рассказала об изнасиловании и была наказана 

Павел Тиунов и ещё 1 25 минут назад
Россиянка рассказала об изнасиловании и поплатилась
Фото: ТАСС
32-летняя курянка предстанет перед судом за обвинение своего знакомого в изнасиловании, говорится в сообщении, опубликованном на сайтерегионального управления Следственного комитета.
Отмечается, что жительница Рыльского района Курской области обратилась с заявлением в полицию 16 июня 2020 года. Она заявила правоохранителям, что ее изнасиловал её 31-летний знакомый. Следователи провели предварительное расследование, в ходе которого выяснилось, что никакого преступления не было. При этом сама заявительница впоследствии призналась, что оболгала мужчину.
В результате правоохранители завели уголовное дело по факту «заведомо ложного доноса о совершении тяжкого преступления». Санкция статьи предполагает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», жительница Москвы заявила в полицию об изнасиловании в палатке с шаурмой, расположенной в центре столицы. Правоохранители провели проверку заявления. Выяснилось, что девушка оболгала продавца с целью привлечь его внимание к себе. Заявительница отметила, что молодой человек ей очень понравился.
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Криминал , Происшествия , СКР
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