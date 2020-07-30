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Курянка оболгала своего знакомого, обвинив его в изнасиловании 

Курские известия 35 минут назад
Россиянка рассказала об изнасиловании и поплатилась
Фото: ТАСС
В Рыльском районе перед судом предстанет 32-летняя местная жительница. По версии следствия, 16 июня 2020 года женщина обратилась в отдел полиции с заявлением, в котором указала, что ее изнасиловал 31-летний знакомый.
Однако в ходе предварительного расследования выяснилось, что никакого изнасилования не было. Более того, заявительница признала, что совершила ложный донос.
Рыльским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Курской области завершено расследование уголовного дела ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).
Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Криминал , Происшествия , СКР , Рыльск
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