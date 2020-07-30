Пьяный россиянин набросился на полицейского в аэропорту

По данным ведомства, 16 июля мужчина планировал вылететь из аэропорта "Кольцово" в другой город. Из-за его пьяного состояния сотрудник транспортной полиции попытался доставить нарушителя порядка в дежурную часть. В этот момент мужчина ударил правоохранителя рукой в грудь.

"В отношении 31-летнего жителя Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника линейного отдела полиции", — говорится в сообщении.

Как уточнили в транспортной полиции, мужчина собирался вылететь в Сочи, при этом уже успел зайти на борт самолета. Медосвидетельствование подтвердило его алкогольное опьянение, показав концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом правонарушителем воздухе свыше одного промилле. В отношении нарушителя также составлен административный протокол о мелком хулиганстве.