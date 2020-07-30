Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге пьяный мужчина ударил полицейского в аэропорту 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Пьяный россиянин набросился на полицейского в аэропорту
Фото: РИА Новости
Уголовное дело завели на жителя Свердловской области, который ударил сотрудника полиции при задержании в аэропорту Екатеринбурга, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, 16 июля мужчина планировал вылететь из аэропорта "Кольцово" в другой город. Из-за его пьяного состояния сотрудник транспортной полиции попытался доставить нарушителя порядка в дежурную часть. В этот момент мужчина ударил правоохранителя рукой в грудь.

"В отношении 31-летнего жителя Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении сотрудника линейного отдела полиции", — говорится в сообщении.

Как уточнили в транспортной полиции, мужчина собирался вылететь в Сочи, при этом уже успел зайти на борт самолета. Медосвидетельствование подтвердило его алкогольное опьянение, показав концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом правонарушителем воздухе свыше одного промилле. В отношении нарушителя также составлен административный протокол о мелком хулиганстве.
Видео дня. Звезда Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
Последние новости
Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго Ученые назвали пять признаков того, что человек проживет долго НАТО готовится к "мозаичной войне" против России НАТО готовится к "мозаичной войне" против России Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Комментарии
Криминал , Происшествия , Аэропорт Кольцово , СКР , Екатеринбург , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Расчленившую рэпера жену отпустили
Расчленившую рэпера жену отпустили
Названы причины расширения «врат ада» в Якутии
Названы причины расширения «врат ада» в Якутии
Кассирша онлайн-казино вывела из России 63 млрд рублей
Кассирша онлайн-казино вывела из России 63 млрд рублей
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Появление «вагнеровцев» в Белоруссии объяснили
Видео
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
00:33
Научившая пить напитки с сухим льдом Диденко попала на видео
Общество
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
00:30
Прокативший пристава на капоте авто должник попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
00:52
Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену
Происшествия
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
00:23
Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме
Происшествия В мире
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение