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СК рассказал о способе установления личности расчленённого рэпера 

RT на русском и ещё 4 1 час назад
СК назвал способ установления личности расчленённого рэпера
Фото: RT на русском
В СК рассказали, как была установлена личность рэпера в Санкт-Петербурге, тело которого расчленили.
Как говорится на сайте ведомства, в этом специалистам помогла фотография в паспорте скончавшегося.
Следователи отметили, что «при сличении головы… с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения».
В настоящий момент специалисты устанавливают все детали произошедшего происшествия.
Ранее сообщалось, что в Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения тела мужчины.
Агентство РИА Новости сообщало, что речь идёт, предположительно, об украинском рэпере Энди Картрайте. Ранее источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что по подозрению в расчленении музыканта задержана его супруга.
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Криминал , Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
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