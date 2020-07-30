СК назвал способ установления личности расчленённого рэпера

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В СК рассказали, как была установлена личность рэпера в Санкт-Петербурге , тело которого расчленили.

Как говорится на сайте ведомства, в этом специалистам помогла фотография в паспорте скончавшегося.

Следователи отметили, что «при сличении головы… с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения».

В настоящий момент специалисты устанавливают все детали произошедшего происшествия.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения тела мужчины.