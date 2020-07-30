СК назвал способ установления личности расчленённого рэпера

В СК рассказали, как была установлена личность рэпера в Санкт-Петербурге, тело которого расчленили.
Как говорится на сайте ведомства, в этом специалистам помогла фотография в паспорте скончавшегося.
Следователи отметили, что «при сличении головы… с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения».
В настоящий момент специалисты устанавливают все детали произошедшего происшествия.
Ранее сообщалось, что в Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения тела мужчины.
Агентство РИА Новости сообщало, что речь идёт, предположительно, об украинском рэпере Энди Картрайте. Ранее источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что по подозрению в расчленении музыканта задержана его супруга.