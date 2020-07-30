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Ртищевец избил до смерти женщину за критику мужчин 

Новости Саратова и ещё 2 21 минуту назад
Россиянку забили до смерти за критику мужчин
Фото: РИА Новости
Суд признал 34-летнего рецидивиста из Ртищева виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
Установлено, что 18 октября 2019 года днем он пил в чужом доме Ртищева с мужчиной и 39-летней гостьей. Женщина выпила и стала критиковать сильную половину человечества.
Услышав это, рецидивист рассвирепел, дважды ударил ее ногой по голове — пока она стояла и когда уже упала.
Потом компания разошлась, к врачу пострадавшая не пошла.
Уже 2 ноября 2019 года она была в гостях у друзей, почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Хозяин жилища вызвал скорую помощь.
Прибывшие медики госпитализировали женщину в больницу, где 5 ноября 2019 года она скончалась.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга.
Мужчина так и не признал свою вину, однако наказание получил. Теперь рецидивист проведет еще десять лет в исправительной колонии строгого режима.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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Криминал , Происшествия , ФСИН
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