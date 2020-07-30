Россиянку забили до смерти за критику мужчин

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Суд признал 34-летнего рецидивиста из Ртищева виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 18 октября 2019 года днем он пил в чужом доме Ртищева с мужчиной и 39-летней гостьей. Женщина выпила и стала критиковать сильную половину человечества.

Услышав это, рецидивист рассвирепел, дважды ударил ее ногой по голове — пока она стояла и когда уже упала.

Потом компания разошлась, к врачу пострадавшая не пошла.

Уже 2 ноября 2019 года она была в гостях у друзей, почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Хозяин жилища вызвал скорую помощь.

Прибывшие медики госпитализировали женщину в больницу, где 5 ноября 2019 года она скончалась.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, ее смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга.

Мужчина так и не признал свою вину, однако наказание получил. Теперь рецидивист проведет еще десять лет в исправительной колонии строгого режима

Приговор еще не вступил в законную силу.