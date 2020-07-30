Депутата в РФ обвинили в неуплате 65 млн рублей

"По версии следствия, обвиняемый в 2017-2019 годах, осознавая, что его предприятия имеют недоимку по налогам в сумме более 65 млн рублей, использовал банковские счета третьих лиц для произведения расчетов с партнерами за приобретение товаров и оказание услуг. В дальнейшем Кужиков использовал приобретенные в результате сокрытия от налогообложения средства в сумме более 8 млн рублей для вовлечения их в легальный оборот и извлечения прибыли", — сказал Марков.