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Каратистку осудили за избиение любовницы мужа 

News.ru и ещё 3 7 минут назад
Каратистку осудили за избиение любовницы мужа
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Каратистку осудили за избиение любовницы мужа в Сердобском районе Пензенской области. Спортсменка пришла домой к пассии мужа и избила её деревянным кухонным молотком и ногами.
Происшествие случилось 4 мая этого года. Каратистка копила на соперницу обиду полгода, а затем внезапно встретилась с ней около магазина, сообщает прокуратура региона.
В суде спортсменка полностью признала вину. Суд учёл как смягчающие обстоятельства при вынесении приговора, так и то, что обвиняемая имела мастерскую степень по каратэ кёкусинкай — чёрный пояс, первый дан.
В итоге 39-летняя драчунья должна отработать 180 часов обязательных работ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница Новосибирской области Юлия Костюкова приговорена к одному году лишения свободы условно по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Она избила сотрудника полиции пакетом с копчёной рыбой.
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Криминал , Происшествия , Избиение , Пензенская Область , Сердобск
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