Американца отправили в колонию за драку с полицейскими

Головинский районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима американского студента из Техаса Тревора Рида, оказавшего летом 2019 года в пьяном виде сопротивление столичным полицейским при задержании, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Назначить подсудимому наказание в виде девяти лет колонии общего режима», — огласил решение судья Дмитрий Арнаут.

Перед началом оглашения приговора Рид заявил, что больше никогда снова не будет пить водку. «Never again», — сказал американец.

Он также поблагодарил всех, кто его поддерживает, и передал привет семье.

В ходе прений сторон государственное обвинение просило назначить Риду наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет восемь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Тревору Риду вменялось применение насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

По данным СМИ, в августе 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле д. 106 на Ленинградском шоссе гражданин ругается с двумя женщинами. Полицейские прибыли по вызову и попытались успокоить мужчину, однако тот проявил агрессию и оказал им сопротивление. Применив силу, патрульные на служебном автомобиле доставили задержанного в отдел МВД по Левобережному району. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование, ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США, уроженец штата Техас, студент Тревор Рид, временно проживающий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд санкционировал его арест.

В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.