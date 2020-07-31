Общественники с «гранатой» пытались ворваться в офис в центре Москвы 

Во время конфликта по арендуемому помещению в здании бывшего Института Экологии мужчина угрожал взорвать предмет, похожий на гранату. Инцидент произошел на Большой Серпуховской улице. Как стало известно РЕН ТВ, в полицию позвонила женщина и заявила, что представители неизвестной общественной организации пытаются прорваться в офис. По словам охранников, один из них требовал покинуть помещение и угрожал взрывом. Активист был задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Представители общественной организации заявляют, что гранаты при себе у активиста не было. Однако, по данным РЕН ТВ, с места был изъят предмет, похожий на страйкбольную гранату.