Убившего жену россиянина экстрадировали из Грузии

По данным надзорного ведомства, 14 марта 2020 года, находясь в своем доме в поселке Майский, россиянин нанес супруге несколько ударов металлической трубой по голове, изрезал ее ножом и скрылся. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, мужчина сел в свой автомобиль и, доехав до Грузии, пересек ее границу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина был объявлен в международный розыск и после того, как его местонахождение в Грузии было установлено, прокуратура направила запрос о его выдаче, который был удовлетворен. Арарата Жамокчян доставили Россию в сопровождении спецконвоя.

16 июля сообщалось, что в Можайске заместитель главного врача городской больницы убил жену и покончил с собой. Тело 59-летнего мужчины было обнаружено в сарае 14 июля. Через сутки об исчезновении супруги погибшего заявила в полицию ее сестра.