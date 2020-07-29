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Жестоко убившего жену россиянина экстрадировали из Грузии 

Lenta.ru и ещё 2 58 минут назад
Убившего жену россиянина экстрадировали из Грузии
Фото: Lenta.ru
Из Грузии экстрадировали уроженца Республики Адыгея Арарата Жамокчяна, жестоко убившего свою жену. Об этом в среду, 29 июля, «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.
По данным надзорного ведомства, 14 марта 2020 года, находясь в своем доме в поселке Майский, россиянин нанес супруге несколько ударов металлической трубой по голове, изрезал ее ножом и скрылся. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, мужчина сел в свой автомобиль и, доехав до Грузии, пересек ее границу.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина был объявлен в международный розыск и после того, как его местонахождение в Грузии было установлено, прокуратура направила запрос о его выдаче, который был удовлетворен. Арарата Жамокчян доставили Россию в сопровождении спецконвоя.
16 июля сообщалось, что в Можайске заместитель главного врача городской больницы убил жену и покончил с собой. Тело 59-летнего мужчины было обнаружено в сарае 14 июля. Через сутки об исчезновении супруги погибшего заявила в полицию ее сестра.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Lenta.ru , Арарат , Грузия , Республика Адыгея
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