Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рядом с космодромом Байконур задержали педофила 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 49 минут назад
У космодрома Байконур задержали педофила
Фото: РИА Новости
Подозреваемый в педофилии задержан в городе Байконур, расположенном рядом с одноименным российским космодромом, сообщили в администрации города.

«В нашем городе произошло ужасное преступление — действиям насильственного характера подверглась девочка семи лет. Возбуждено уголовное дело», — передает РИА «Новости» обращение главы администрации города Константина Бусыгина к жителям.

По его словам, предполагаемый «насильник задержан и помещён в изолятор временного содержания».

«Сотрудники правоохранительных органов ведут его допрос и проводят другие следственные действия», — добавил Бусыгин.

Он призвал жителей города, а также жителей поселков Торетам и Акай сохранять спокойствие.

«Эмоциональные действия могут помешать следствию; сотрудники правоохранительных органов возмущены произошедшим преступлением, как и мы с вами, нам нужно сейчас не давить на них психологически, не мешать вести следствие», — говорится в обращении.

Как уточнили в следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации на комплексе «Байконур», это третий подобный случай за историю города. Преступления такого рода происходили в 2019 году и около пяти лет назад.
Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Депутата приговорили к 11 годам за убийство жены на глазах детей Депутата приговорили к 11 годам за убийство жены на глазах детей Умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин Умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин Из автомобиля убитого в Ингушетии росгвардейца похитили оружие Из автомобиля убитого в Ингушетии росгвардейца похитили оружие
Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , РИА Новости , Байконур
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Адвокат Захарова назвал приговор для Ефремова
Адвокат Захарова назвал приговор для Ефремова
Дождь из лифчиков и трусов прошел в Подмосковье
Дождь из лифчиков и трусов прошел в Подмосковье
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Россияне массово закупились «золотыми паспортами»
Россияне массово закупились «золотыми паспортами»
Видео
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
01:08
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
01:00
Опубликовано видео Асмус с «оргазмом после развода»
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила
00:52
Опубликовано видео пойманного в Балашихе крокодила
Общество Новости Москвы
Ефремов отправился на первое заседание в суд и попал на видео
00:57
Ефремов отправился на первое заседание в суд и попал на видео
Происшествия
Дождь из лифчиков и трусов прошел в Подмосковье
01:35
Дождь из лифчиков и трусов прошел в Подмосковье
Общество
Засуха в Крыму: Россия решит проблему военными методами
00:52
Засуха в Крыму: Россия решит проблему военными методами
Политика Армия
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
00:34
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение