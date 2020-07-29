У космодрома Байконур задержали педофила

Подозреваемый в педофилии задержан в городе Байконур, расположенном рядом с одноименным российским космодромом, сообщили в администрации города.
«В нашем городе произошло ужасное преступление — действиям насильственного характера подверглась девочка семи лет. Возбуждено уголовное дело», — передает РИА «Новости» обращение главы администрации города Константина Бусыгина к жителям.
По его словам, предполагаемый «насильник задержан и помещён в изолятор временного содержания».
«Сотрудники правоохранительных органов ведут его допрос и проводят другие следственные действия», — добавил Бусыгин.
Он призвал жителей города, а также жителей поселков Торетам и Акай сохранять спокойствие.
«Эмоциональные действия могут помешать следствию; сотрудники правоохранительных органов возмущены произошедшим преступлением, как и мы с вами, нам нужно сейчас не давить на них психологически, не мешать вести следствие», — говорится в обращении.
Как уточнили в следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации на комплексе «Байконур», это третий подобный случай за историю города. Преступления такого рода происходили в 2019 году и около пяти лет назад.