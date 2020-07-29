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В Москве найден мертвым адвокат по громкому делу 

Вести Подмосковья и ещё 4 27 минут назад
В Москве найден мертвым адвокат «Нового величия»
Фото: ТАСС
Правоохранительные органы начали проверку по факту смерти адвоката Ивана Сустина на рабочем месте на улице Тверской. Его тело обнаружили сослуживцы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
По всей видимости, Иван Сустин скончался на своем рабочем месте. Его тело обнаружили коллеги в адвокатской конторе на Тверской улице.
Сустин известен тем, что представлял интересы участника движения «Новое величие» Павла Ребровского. Ранее Мосгорсудом был отменен приговор в отношении подзащитного Сустина и дело отправили на дополнительное рассмотрение.
Несколько активистов движения «Новое величие» были задержаны в марте 2018 года в связи с обвинением в создании экстремистской организации. Фигуранты дела и их адвокаты не принимают предъявленные обвинения, утверждая, что движение возглавили внедренные сотрудники органов, которые сами провоцировали людей на правонарушения.
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Криминал , Происшествия , Павел Ребровский , Мосгорсуд , МВД , Москва
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