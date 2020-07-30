Россиянин решил орально изнасиловать учительницу

Столичная учительница дала суровый отпор мужчине, попытавшемуся её изнасиловать, при помощи алюминиевой банки с тонизирующим напитком, сообщает РЕН ТВ. Подозреваемый задержан.

Инцидент произошёл 30 июня в жилом доме на улице Люблинской. 32-летняя женщина встретилась со злоумышленником у лифта, который начал настойчиво к ней приставать: он попытался стянуть с неё шорты, предлагая заняться оральным сексом. Потерпевшая, которая работает учительницей в одной из столичных школ, начала отбиваться от насильника банкой энергетика. В результате нападавший ретировался.

Почти месяц спустя полицейские вычислили подозреваемого: 28 июля в Коммунарке был задержан уроженец Кемеровской области 1990 года рождения. В настоящее время расследования дела о «насильственных действиях сексуального характера» продолжается.

Ранее, как сообщал «Рамблер», жительница Москвы заявила об изнасиловании в палатке по продаже шаурмы. Однако впоследствии она призналась, что оклеветала продавца, потому что хотела привлечь его внимание. Молодой человек, по ее словам, ей очень понравился.