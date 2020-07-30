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Кузбассовец попытался орально изнасиловать учительницу из Москвы 

Vse42.ru и ещё 2 43 минуты назад
Россиянин решил орально изнасиловать учительницу
Фото: РИА Новости
Уроженец Кемеровской области напал на педагога в Москве. Он попытался изнасиловать женщину, предлагая ей оральный секс. На данный момент мужчину задержали.
32-летняя женщина шла домой на улицу Люблинскую вечером. Около лифта она увидела незнакомца, который начал стягивать с нее шорты и предлагал заняться оральным сексом. Женщина начала вырываться, однако злоумышленник ударил ее кулаком в шею.
После этого женщина ударила мужчину рукой, в которой держала банку энергетика. Таким образом ей удалось вырваться и забежать в квартиру. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Злоумышленника задержали 28 июля. Им оказался уроженец Кузбасса 1990 года рождения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".
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Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , Москва
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