Россиянин решил орально изнасиловать учительницу

Уроженец Кемеровской области напал на педагога в Москве . Он попытался изнасиловать женщину, предлагая ей оральный секс. На данный момент мужчину задержали.

32-летняя женщина шла домой на улицу Люблинскую вечером. Около лифта она увидела незнакомца, который начал стягивать с нее шорты и предлагал заняться оральным сексом. Женщина начала вырываться, однако злоумышленник ударил ее кулаком в шею.

После этого женщина ударила мужчину рукой, в которой держала банку энергетика. Таким образом ей удалось вырваться и забежать в квартиру. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Злоумышленника задержали 28 июля. Им оказался уроженец Кузбасса 1990 года рождения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".