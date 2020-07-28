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Россияне изнасиловали и убили друга после попытки продать его в рабство 

Lenta.ru 18 часов назад
Россияне изнасиловали друга после «продажи» в рабство
Фото: Lenta.ru
В Саратовской области под суд пойдут трое россиян, которые изнасиловали и убили мужчину после попытки продать его в рабство. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По версии следствия, 9 августа 2019 года 32-летний житель хутора Ближний распивал спиртное с тремя приятелями. В какой-то момент один из них озвучил подозрения, что хуторянин похитил его телефон. Два его товарища 27 и 47 лет поддержали претензии друга и стали бить мужчину по голове. После этого его посадили в машину и вместе с ним поехали в близлежащие населенные пункты. Периодически компания останавливала автомобиль и с новой силой принималась избивать потерпевшего.
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Мужчины решили продать россиянина в рабство в одно из личных приусадебных хозяйств, чтобы взыскать с него убытки. Узнав про их планы, потерпевший пытался сбежать, но его поймали, снова избили и поместили в багажник машины. Разъезжая по близлежащим хозяйствам, подозреваемые предлагали приобрести раба, однако никто не соглашался.
Тогда избитого привезли на берег пруда, вынули из машины, где главарь группы совершил в отношении него действия сексуального характера. После этого 27-летний злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего по голове ногой, а 47-летний мужчина нанес удары деревянной палкой по спине. Затем все трое уехали с места расправы. От полученной травмы головы, осложнившейся отеком мозга пострадавший мужчина умер.
Два дня спустя брат погибшего сообщил о его исчезновении в полицию. Оперативники вычислили и задержали троих подозреваемых. Зачинщик расправы признал свою вину. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ («Торговля людьми с применением насилия»). Против его соучастников также возбудили дела по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») и 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера»).
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения судом присяжных.
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Комментарии 14
Криминал , Громкие уголовные дела , Саратовская Область
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