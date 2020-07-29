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Друзья не смогли продать россиянина и убили его 

Артём Кульша и ещё 1 24 минуты назад
Россияне изнасиловали друга после «продажи» в рабство
Фото: Lenta.ru
Жители Саратовской области пытались продать в рабство, изнасиловали и убили друга за кражу смартфона. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Саратовской области.
Согласно версии следствия, 9 августа 2019 года 47-, 44-, 32— и 27-летний жители Новоузенского района Саратовской области вместе распивали алкогольные напитки. В какой-то момент один из них обвинил 32-летнего мужчину в краже его смартфона. Трое товарищей стали его избивать.
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Некоторое время спустя конфликт стих, однако позже несколько раз вспыхивал вновь. В ходе этих вспышек друзья продолжали избивать мужчину. В определенный момент с целью взыскания убытков они решили продать его в рабство в одно из местных личных подсобных хозяйств.
Представители таковых отвечали им отказом. Тогда на берегу пруда неподалеку от поселка Солянка один из мужчин совершил в отношении друга действия сексуального характера, а двое других избили его ногами и деревянной палкой. После этого все трое скрылись, а избитый и изнасилованный мужчина скончался от тупой травмы головы.
Два дня спустя брат погибшего заявил в правоохранительные органы об исчезновении родственника. СК возбудил уголовное дело по статьям «Торговля людьми с применением насилия в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии», «Насильственные действия сексуального характера» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Вчера в СК сообщили о завершении расследования, утверждении прокурором обвинительного заключения и направлении дела для рассмотрения судом присяжных.
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Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , МВД , Саратовская Область
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