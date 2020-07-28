«Дружище, привет, не займешь 5 тысяч? Попозже созвонимся», «Здравствуйте, это служба безопасности банка, сообщите данные вашей карты» — такие телефонные звонки или сообщения в социальных сетях хоть раз получал едва ли не каждый россиянин. Люди до сих пор удивляются, когда узнают источник подобных мошеннических звонков и сообщений — российские следственные изоляторы и колонии. Казалось бы, заключенных и помещают под стражу, чтобы они не создавали угрозы обществу, однако они продолжают обманывать из-за колючей проволоки.

Колл-центры в следственных изоляторах и колониях

На днях телеканал «Россия 24» показал интересный сюжет: прямо в камерах знаменитого московского следственного изолятора «Матросская тишина» был обнаружен настоящий мошеннический колл-центр. Смартфоны и модемы заключенные прятали в специальных углублениях, выдолбленных в мебели и нарах. Звонки осуществлялись с помощью беспроводной гарнитуры.

Такое стало возможным исключительно благодаря взяткам, за которые охранники соглашались проносить гаджеты прямо в камеры. Кроме того, охранники закрывали глаза на непрекращающуюся «работу» тюремного колл-центра. С января по июнь 2019 года двое сотрудников СИЗО получили от сидельцев не менее 5 миллионов рублей, однако не исключено, что это — лишь те деньги, получение которых удалось выявить.

Самое страшное, что колл-центр в московском следственном изоляторе — далеко не единственный. Преступные группировки, промышляющие телефонным мошенничеством, действуют во многих российских тюрьмах и колониях не первый год. Часто заключенным удается имитировать работу настоящих колл-центров, и у людей даже не возникает сомнений в том, что они разговаривают с сотрудниками банка или микрофинансовой организации. Еще пять лет назад заместитель начальника Главного управления уголовного розыска МВД РФ Александр Фролов говорил, что заключенные совершают не менее трети подобных преступлений. Сейчас, скорее всего, процент заключенных среди телефонных и виртуальных мошенников даже вырос.

Без коррупции в системе ФСИН такое было бы невозможно

Безусловно, часть мошенников действует самостоятельно или небольшими группами, состоящими из заключенных и их подельников на воле. Но в некоторых случаях, особенно если речь идет о целых колл-центрах, к делу подключаются организованные структуры. Несколько лет назад самым распространенным видом мошенничества были звонки от имени родственника с просьбой перевести деньги, так как он попал в аварию, а теперь на первое место вышли звонки якобы от служб безопасности банков, операторов связи, пенсионных и страховых фондов, медицинских клиник.

Адвокат Тимур Харди утверждает, что без участия коррумпированных сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний появление в камерах средств связи и их регулярное использование для мошенничества были бы невозможны.

— Смартфоны каким-то образом попадают в следственные изоляторы, в колонии. Даже школьники сегодня знают, что у заключенных есть мобильная связь, и они ей активно пользуются, а чины из ФСИН делают вид, что обнаружение мобильников — лишь отдельные эпизоды. Что же касается организации подобной деятельности, то это — совместная работа криминальных авторитетов и оперативных работников системы исполнения наказаний.

Коррупция в системе ФСИН действительно не является ни для кого открытием: что говорить, если по ту сторону колючей проволоки в конечном итоге оказался даже сам директор ведомства генерал-полковник (лишен звания по приговору суда) Александр Реймер , получивший 8 лет лишения свободы. Заместителя директора ФСИН Олега Коршунова , арестованного еще в 2017 году, этой весной приговорили за растрату к 9 годам лишения свободы. Что говорить о чиновниках пониже уровнем?

Без покровительства оперативных сотрудников телефонное мошенничество, по крайней мере, в тех масштабах, о которых мы сегодня можем говорить, не могло бы существовать. Ведь речь идет далеко не об одном случайно пронесенном телефоне. Заключенные, которые занимаются мошенничеством, большую часть, а то и все «заработанные» таким образом деньги отдают своей «крыше» — криминальным авторитетам и оперативникам. Взамен они получают некоторые послабления режима, улучшенное питание, но иногда может и просто стоять выбор: или ты будешь звонить и тебя не трогают, или ты станешь жертвой издевательств и избиений со стороны работающих на коррумпированных сотрудников зэков.

Как не стать жертвой мошенников

Впрочем, расклады в уголовном мире или тюремном ведомстве мало волнуют обычных граждан. Для простых людей гораздо важнее другой вопрос: как не стать жертвой мошенников? О мерах предосторожности часто говорят и представители банков, и сотрудники полиции, но доверчивые граждане по-прежнему продолжают сообщать пароли от своих банковских карт, либо переводить деньги мошенникам, представляющимся их друзьями или родственниками. Мошенники разводят людей, несмотря на многочисленные предупреждения правоохранительных органов.

Конечно, на «холодные звонки» из тюремных колл-центров реагирует абсолютное меньшинство тех, до кого удалось дозвониться мошенникам, но здесь действует принцип: позвоним тысяче человек, один заплатит, что уже неплохо. Юрист Андрей Лисов советует гражданам никогда не совершать никаких денежных переводов по подозрительным сообщениям.

— Если вам приходит сообщение с просьбой занять денег от знакомого, не поленитесь связаться с этим знакомым лично и уточнить это у него. Не переводите деньги исключительно на основании сообщений в социальных сетях или СМС. Также, если вы знакомитесь на сайте знакомств, не переводите никому никаких денег: как только начинаются просьбы денег от «виртуальных знакомых», помните, что это — стопроцентное мошенничество. Не сообщайте посторонним лицам данные своих банковских карт, — рассказывает юрист.

Лучший способ не попасть на удочку мошенников — сразу же вешать трубку и не вступать в разговоры и дискуссии на предмет доступа к вашим банковским картам и так далее. Успешные мошенники — хорошие психологи и если с ними продолжительно общаться, они смогут подобрать ключ даже к тому человеку, кто первоначально не был настроен сообщать им какие-либо данные.

Понятно, что никакой банк просить у вас пароли от карт не будет, так как он и так обладает сведениями о вашем банковском вкладе или вашей карте. К сожалению, подобные виды мошенничества — печальная реальность нашей цифровой эпохи. Полностью искоренить это невозможно, но, соблюдая меры предосторожности, можно самому не стать жертвой мошеннических схем.