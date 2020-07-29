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Налётчик на банк задержан по горячим следам в Петербурге 

News.ru и ещё 19 1 час назад
Налетчик на банк задержан в Петербурге
Фото: РИА Новости
Полиция по горячим следам задержала налётчика на банк в Санкт-Петербурге. Происшествие случилось на Васильевском острове, банк грабил 29-летний бармен.
Мужчина потерял работу и нуждался в деньгах. Он был задержан у себя дома на 26-й линии Васильевского острова, при нём полиция нашла 1 108 тыс. рублей, пишет РИА Новости.
Для установления личности и поиска налётчика полицейским потребовалось всего несколько часов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что неизвестный мужчина в медицинской маске забежал в офис банка в Петербурге. Он передал сотруднику учреждения записку с требованием выдать ему деньги, забрал более миллиона рублей и скрылся.
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Криминал , Происшествия , РИА Новости , Санкт-Петербург
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