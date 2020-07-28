Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России зафиксирован бум онлайн-мошенничества. Жертв ловят на желании заработать 

Ura.Ru 12 минут назад
Бум онлайн-мошенничества зафиксирован в России
Фото: © URA.RU
В России зафиксирован бум мошеннических сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты «комиссии». Количество таких предложений в первом полугодии выросло втрое к уровню прошлого года.

«За первое полугодие „Лаборатория Касперского“ насчитала в рунете более 23 тыс. скам-ресурсов — сайтов, где за комиссию или «закрепительный платеж» пользователям обещают выигрыш или крупный заработок, например, за прохождение опроса», — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на компанию.

Кроме того, эксперты из Qrator Labs обнаружили новую схему мошенничества на таких сайтах. Речь идет об обещаниях заработка на майнинге криптовалюты через браузер.
Пользователю предлагают 20 тысяч рублей в час за сдачу в аренду неиспользованных мощностей его компьютера. В систему встроен счетчик якобы заработанных денег, которые можно вывести.
Правда, чтобы получить деньги, «работодатели» просят оплатить верификацию. В первый раз просят 400 рублей, но потом, по словам директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, не исключено списание денег со счетов пользователя, поскольку в руках злоумышленников оказываются данные банковских карт.
Видео дня. Блогерка обвинила Гошу Куценко в домогательствах
Ura.Ru: последние новости
США включили Россию в список стран, где процветает рабство США включили Россию в список стран, где процветает рабство Раскрыты детали дела о взятках крупному чиновнику в ХМАО Раскрыты детали дела о взятках крупному чиновнику в ХМАО Свердловского губернатора оболгали по делу Фургала. Куйвашев не знал, скандал дошел до Совфеда Свердловского губернатора оболгали по делу Фургала. Куйвашев не знал, скандал дошел до Совфеда
Комментарии
Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , Лаборатория Касперского , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сети появился «Путин на фоне Путина»
В сети появился «Путин на фоне Путина»
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Фото голой Варнавы взорвало Сеть
Вдова актера Арташонова продает вещи мужа ради памятника
Вдова актера Арташонова продает вещи мужа ради памятника
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Паника, крики: перехват самолета попал на видео
Видео
Шесть гигантских оползней попали на видео
11:31
Шесть гигантских оползней попали на видео
Происшествия
Ливень в Москве: затоплена станция метро
00:13
Ливень в Москве: затоплена станция метро
Погода Новости Москвы
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
00:11
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
00:51
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
В мире Политика
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
00:24
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
«Убийца» Крымского моста оказался подделкой
00:48
«Убийца» Крымского моста оказался подделкой
В мире Армия
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
00:23
Спор Маэстро Понасенкова и доцента-убийцы Соколова в суде попал на видео
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
00:24
Полицейский в метро помог мужчине завязать галстук и попал на видео
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
00:55
Миллионы долларов: США готовы к противодействию России
В мире
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
00:50
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение