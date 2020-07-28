Бум онлайн-мошенничества зафиксирован в России

России зафиксирован бум мошеннических сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты «комиссии». Количество таких предложений в первом полугодии выросло втрое к уровню прошлого года.

«За первое полугодие „Лаборатория Касперского“ насчитала в рунете более 23 тыс. скам-ресурсов — сайтов, где за комиссию или «закрепительный платеж» пользователям обещают выигрыш или крупный заработок, например, за прохождение опроса», — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на компанию.

Кроме того, эксперты из Qrator Labs обнаружили новую схему мошенничества на таких сайтах. Речь идет об обещаниях заработка на майнинге криптовалюты через браузер.

Пользователю предлагают 20 тысяч рублей в час за сдачу в аренду неиспользованных мощностей его компьютера. В систему встроен счетчик якобы заработанных денег, которые можно вывести.

Правда, чтобы получить деньги, «работодатели» просят оплатить верификацию. В первый раз просят 400 рублей, но потом, по словам директора Qrator Labs Артема Гавриченкова, не исключено списание денег со счетов пользователя, поскольку в руках злоумышленников оказываются данные банковских карт.