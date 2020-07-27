«Дочь не вернуть, а эти мрази уже на свободе»

Десять лет назад был вынесен приговор ярославским сатанистам — восемь подростков с особой жестокостью зарезали и расчленили трёх девушек и одного парня. Почти все участники ритуального убийства уже вышли на свободу. В рамках проекта «Незабытые истории» RT узнал подробности одного из самых резонансных преступлений прошлого десятилетия и выяснил, что стало с фигурантами «дела сатанистов».

Четыре расчленённых и изуродованных трупа, останки кошки, перевёрнутые распятия — эти жуткие находки полицейские обнаружили в Красноперекопском районе Ярославля в 2008 году. Прокуроры называли дело «беспрецедентным по своей жестокости и бесчеловечности». RT выяснил, что стало с фигурантами этого громкого дела.

Начало секты

В 2006 году житель Ярославля Константин Баранов , которому на тот момент было 15 лет, решил организовать собственную секту, куда позвал своего друга Алексея Чистякова . Соответствующие «заклинания» подростки нашли в интернете, а в качестве посвящения решили зарезать кошку или собаку и умывать неофитов кровью животного. Объединение, которое позиционировалось как сатанинское, сначала назвали «Антихрист», но позже переименовали в «Несущие слово».

В середине 2007 года к Баранову (он взял псевдоним Клык и был главой секты) и Чистякову (тот назвался Мёртвым и стал заместителем) присоединился 17-летний Николай Оголобяк, также из Ярославля. При посвящении он выбрал псевдоним Граф.

До того как попасть в ту компанию, Николай Оголобяк активно занимался лыжным и конькобежным спортом, ни к каким субкультурам себя не относил, рассказала RT его мать Наталья. Более того, подросток служил в Петропавловском храме, говорит она: «Что-то ремонтировал, делал, причём сам вызвался».

Однако после своего посвящения именно Оголобяк нашёл место для дальнейших ритуалов — поляну в лесу в Красноперекопском районе, недалеко от своего дома. Подростки установили там перевёрнутый крест. Кроме того, согласно материалам дела, Оголобяк повалил и повредил не менее десятка надгробий и крестов на Леонтьевском кладбище, «полагая, что тем самым выражает положительное отношение к дьяволу».

За год к секте присоединились ещё три их ровесника — жители соседнего Рыбинска : Антон Маковкин, назвавшийся Доктором Готом, Сергей Карпенко , взявший псевдоним Дистрис, а затем Александр Воронов , получивший прозвище Гитлер. Он стал последним членом сообщества, которого «посвятили» кровью животных.

Четыре убийства

Летом 2008 года ярославские сатанисты решили принять новых участников. Вечером 28 июня все участники новой секты собрались дома у Оголобяка на улице Посёлок Текстилей. К ним пришла подруга Ксения Ковалёва , которая хотела вступить в секту. В тот же вечер к Оголобяку зашли 15-летняя Оля Пухова и 16-летняя Аня Михайлова. Хозяин дома и глава «организации» убедили остальных, что из девушек выйдут идеальные жертвы для обряда. Тем, кто колебался, пригрозили исключением из братства.

Девушек напоили и отвели на поляну с крестом. По знаку Баранова Граф зарезал ножом Аню Горохову, а затем обезглавил тело ножом-мачете, поданным Чистяковым. Доктор Гот с помощью Александра Воронова зарезал и обезглавил Олю Пухову. Позже экспертиза насчитает на останках Ани более пятидесяти колотых и рубленых ран, а на теле Оли — около ста.

vk.com © club30865146

На этом подростки не остановились. Они вырезали некоторые части тела, пожарили их на костре и съели, тела расчленили, одежду и обувь убитых сектанты сожгли, а деньги и технику девушек забрали себе. Перед тем как закопать останки на той же поляне, подростки сфотографировались с головами своих жертв, а кровью одной из девушек «посвятили» в братство Ксению Ковалёву, наблюдавшую за резнёй вместе с Сергеем Карпенко.

О случившемся ребята рассказали ещё одному потенциальному члену секты — Андрею Соловьёву , который приехал из Рыбинска на следующий день, 29 июня. Для нового «посвящения» опять выбрали знакомых Оголобяка — молодую пару, 16-летних Андрея Сорокина и Варю Кузьмину.

На этот раз одна из жертв, Варвара, забеспокоилась и заторопилась домой, подальше от малознакомой компании. Кузьмина даже успела позвонить подруге, чтобы поделиться опасениями, но её уговорила остаться Ксения Ковалёва, уже знавшая, что ждёт влюблённых.

Чтобы заманить жертв, Ковалёва напоила Варю. Её парень до самого конца ничего не подозревал и добровольно отправился со всеми на поляну. Андрей Сорокин стал единственным, кто успел оказать хоть какое-то сопротивление. Раненый парень выбил нож из руки Оголобяка, но тот позвал на помощь Соловьёва, Чистякова, Воронова и Баранова. Впятером они забили Андрея ножами и металлическими спицами, оставив на теле более 300 ран, а труп обезглавили.

С Варей расправился Маковкин при помощи Ковалёвой. На её теле нашли более сотни ран, голову девушки Доктор Гот также отрезал. Как и днём ранее, подростки расчленили оба трупа, закопали останки на поляне, одежду и обувь сожгли, а телефоны и деньги забрали себе.

«Провинциальный сатанизм»

Убитых хватились не сразу — заявления о пропаже троих девушек и одного парня полиция получила только в начале июля. В конце месяца было возбуждено уголовное дело. Преступников быстро вычислили, правда, как писали местные СМИ, поначалу они отрицали, что вообще между собой знакомы.

Как установило следствие, организатором трёх убийств был Баранов, он «объединял и дисциплинировал участников клана, выбирал время и место для проведения ритуалов, планировал и руководил совершением преступлений — одобрял предложенные кандидатуры жертв и исполнителей убийств, распределял роли других членов клана, обговаривал момент нападения и рассаживал потерпевших вблизи исполнителей». Исходившая от Оголобяка инициатива по принесению в жертву не животных, а людей лишь направляла умысел Баранова на совершение преступлений, отмечается в материалах дела.

Подросткам инкриминировали совершение четырёх убийств с особой жестокостью по предварительному сговору, надругательство над телами умерших, вандализм на кладбищах и ряд других, менее тяжких статей вроде кражи мобильных телефонов. Родственники убитых больше полугода не могли получить тела для захоронения — принадлежность некоторых частей вообще сложно было определить, вспоминает государственный обвинитель по делу Елена Смирнова

Первопричиной убийств, по словам прокурора, стало «желание молодых людей показать собственную значимость и произвести впечатление, а не какие-то внутренние убеждения».

Сотрудники правоохранительных органов говорили, что убийства носили ритуальный характер, однако эксперты сомневались, что его совершили именно сектанты.

«Например, по убеждениям сатанистов, тело как сосуд души человека должно подвергаться минимальному физическому воздействию при умерщвлении, в то время как тела убитых были расчленены, — рассказала RT Елена Смирнова. — Пожалуй, следует согласиться с оценками экспертов: это скорее неграмотный, доморощенный, провинциальный сатанизм».

Следствие длилось два года, и на момент начала судебных разбирательств в «деле сатанистов» было 36 томов. За время расследования и рассмотрения дела были исследованы тысячи документов, проведены сложнейшие, беспрецедентные на тот момент экспертизы. Каждый день допрашивалось по 12 свидетелей, вспоминает Елена Смирнова.

Судебные заседания прошли в рекордные для преступления такого масштаба сроки — всего за несколько месяцев всем членам «Несущих слово» вынесли обвинительный приговор. Обвиняемых привезли на оглашение вердикта под охраной, опасаясь самосуда со стороны родственников убитых.

Доктор Гот в больнице

Приговор Ярославского областного суда оказался слишком мягким, убеждены родители жертв и сторона обвинения. Многим фигурантам на момент совершения преступлений не было 18 лет.

«Закон говорит: если ты несовершеннолетний, то наказание, вне зависимости от количества совершённых преступлений, фактических обстоятельств, от бесчеловечности, если хотите, не может превышать десяти лет, — прокомментировала приговор после заседания ещё один гособвинитель по делу Татьяна Рачинская. — Но то, что они натворили, в рамки нормального человеческого мышления не укладывается».

Ни один из восьмерых ни в чём не раскаялся — ни во время следствия, ни в суде. Самым непостижимым в ходе заседаний, по мнению прокурора Смирновой, было отношение обвиняемых к тому, что они совершили:

«На процессе присутствовали убитые горем родители. Невозможно описать их лица, когда зачитывались материалы дела о сотнях ран, нанесённых их детям. И в то же время на скамье подсудимых ребята чуть постарше их убитых детей рассуждают о каких-то ритуалах, посвящениях. Каждый старался обелить себя, говоря, что именно другой совершил большую часть преступных действий, а сам вроде как ни при чём. При этом энергетика сплочённой группы тогда чувствовалась совершенно чётко».

Маковкин прошёл психиатрическую экспертизу, специалисты диагностировали у него шизофрению. Он был признан невменяемым на момент совершения преступлений. На суде он вёл себя вызывающе, расстёгивал рубашку, громко заявлял, что не раскаивается в совершённом.

Однако у гособвинителя Смирновой осталась стойкая убеждённость в том, что Доктор Гот полностью отдавал отчёт в собственных действиях:

«Он производил впечатление абсолютно адекватного, «продуманного» человека, понимающего не только значение, но и последствия своих поступков. Пожалуй, Маковкин был самым увлечённым членом группы, последовательно привлекая в неё своих знакомых, чтобы повысить свой статус, неутомимо участвуя в нанесении телесных повреждений, даже когда другие уставали».

Доктор Гот прошёл курс лечения в психиатрической больнице в Костромской области, откуда он вышел в 2011 году.

Николай Оголобяк получил 20 лет тюрьмы. Сейчас 30-летний Граф отбывает наказание в колонии строгого режима под Сыктывкаром. Подать на УДО он сможет только через несколько лет — положенные две трети срока у него ещё не прошли.

На свободе у Графа остались родители и младший брат Павел. Мама повторно вышла замуж, причём за мужчину, который сидел вместе с Николаем. Сына она навещает раз в год: говорит, что чаще ездить нет возможности. Со слов матери, в колонии Николай успел прочитал все книги из местной библиотеки, но из-за начавшихся проблем со зрением работать на производстве он не может, только на подсобных работах.

«Я до сих пор не знаю, правда всё случившееся или неправда. Мы с Колей на эту тему не говорим. Лично я считаю, что он ничего этого сделать не мог», — поделилась с RT Наталья.

Ксения Ковалёва была признана виновной в пособничестве убийству Вари Кузьминой. Суд отправил её в колонию на восемь лет, после обжалования срок был уменьшен до шести лет. Но колонию она покинула меньше чем через год: у девушки нашли онкологическое заболевание крови и почти сразу же после освобождения она скончалась.

«Мою дочь не вернуть»

Лидер ярославских сатанистов Константин Баранов уже вышел на свободу, с тех пор его следы затерялись. Его заместитель, Алексей Чистяков, приговорённый к девяти годам колонии общего режима, корреспонденту RT заявил, что с него «хватит общественности».

Судя по соцсетям, он по-прежнему живёт в Ярославле и поддерживает связь с Алексеем Соловьёвым по прозвищу Дарк. Оба продолжают размещать картинки с готической атрибутикой.

Соловьёв, последний из «посвящённых» в ярославскую секту, был признан виновным в убийстве Андрея Сорокина и кражах. Он получил девять лет колонии, из которых отсидел семь и вышел по УДО из ярославской ИК-1 в августе 2017 года. Если верить его странице в социальных сетях, Дарк переехал в Санкт-Петербург.

Константин Воронов был признан виновным в убийстве Ольги Пуховой и Андрея Сорокина, а также в надругательствах над телами умерших. Он получил максимально возможные для несовершеннолетних 10 лет колонии. Судя по социальным сетям, Воронов вышел из колонии и вернулся к обычной жизни в родном Рыбинске.

Ещё один фигурант «дела ярославских сатанистов» — Сергей Карпенко. Экспертам не удалось доказать прямую причастность молодого человека ни к одному из убийств, но он видел все преступления и помогал избавляться от трупов и улик. Его обвинили в кражах телефонов у убитых, надругательстве над телами и укрывательстве преступлений. Из всех участников он получил самое мягкое наказание — пять лет колонии-поселения. После освобождения Карпенко вернулся в родной Рыбинск, одно время работал в мастерской по реставрации старинных вещей.

Родители всех жертв подавали апелляции на приговор.

«Все они, как и сторона обвинения, считали, что суд назначил слишком мягкое наказание осуждённым и необоснованно освободил от ответственности Маковкина, применив к нему принудительные меры медицинского характера», — говорит Елена Смирнова.

Близкие убитых знают о том, что почти все убийцы их детей уже отбыли наказание.