Поднимал руку: Женщина залила убитого мужа бетоном

Жительницу Белгородской области подозревают в убийстве мужа после 20 лет брака. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, трагедия произошла в августе 2019 года. В последние несколько лет мужчина стал злоупотреблять алкоголем и поднимать руку на жену. 39-летняя подозреваемая связала мужу руки и ноги, пока он спал, надела ему на голову пакет и придавила подушкой. После этого она завернула тело мертвого супруга в ковер и сбросила в выгребную яму. На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном.

Подозреваемая сообщила всем, что ее муж пропал, а в феврале 2020 года его родственники обратились в полицию. Тело мужчины было извлечено из бетона 24 июля. Свою вину в содеянном женщина полностью признала. Следствие намерено ходатайствовать об ее аресте. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что жительница Астраханской области поссорилась с 12-летним сыном, убила его гантелями, а тело замуровала в бетон под полом дома своего старшего сына. Затем она сообщила в полицию, что мальчик пропал, и вместе с волонтерами разыскивала его на протяжении трех месяцев.