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В Саратове собаки принесли сторожу человеческую голову 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 2 часа назад
Собаки принесли сторожу человеческую голову
Фото: News.ru
В центре Саратова собаки принесли сторожу одной из местных организаций человеческую голову, сообщает следственное управление СК по региону.
«По предварительным данным, 25 июля 2020 года в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева города Саратова (в районе Глебучева оврага), проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову», — сообщается на сайте ведомства.
Сторож сообщил о произошедшем правоохранительным органам. При обследовании близлежащей местности следователи нашли тело мужчины, которое пролежало там не менее двух месяцев. Погибшего опознали, им оказался 50-летний житель Волгограда.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
В 2019 году в Саратове произошел схожий случай. Очевидец заявил, что собака пронесла объеденную голову человека в микрорайоне «ОПХ Саратовское».
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Комментарии 2
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Саратов
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