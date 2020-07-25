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США включили Россию в список стран, где процветает рабство 

Ura.Ru 37 минут назад
Россию объявили страной с процветающим рабством
Фото: © URA.RU
Россию включили в группу стран, где хуже всего борются с незаконным лишением свободы. Соответствующий доклад о рабстве в мире выпустил Государственные департамент США.
Американцы отметили, что РФ имеет худший показатель из всех европейских стран. Наравне с ней в списке стоят Иран, Афганистан, Северная Корея и Сирия. В докладе сказано, что российское государство не вводит в действие даже минимальные механизмы, позволяющие бороться с незаконным ограничением свободы. Также в докладе отмечено, что за 2019 год всего десятерых преступников осудили за торговлю людьми, а потерпевшим признан 61 человек. Лидер движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников отчасти согласен с информацией из доклада. Он отметил, что официальная статистика далека от реальности.
«На 170 случаев, которыми мы занимаемся, возбуждается одно-два уголовных дела в год. В законодательстве есть статья «Торговля людьми», но доказать факт торговли практически невозможно», — цитирует Мельникова News.ru.
Несмотря на это, Мельников считает, что место России в докладе Госдепа определено слишком низко. Он отметил, что по сравнению с Северной Кореей, у нас не все население страны является рабами.
«У нас плохо обстоят дела, но они обстоят так из-за нежелания работать по законодательству и улучшать его, а не из-за того, что чиновники хотят, чтобы у нас были рабы», — подчеркнул эксперт.
Ранее телеведущая, экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что не стоит «рожать рабов», а лучше сделать аборт, если женщина не уверена, что сможет обеспечить достойную жизнь себе и детям. Телеведущая отмечает, что «мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами». По ее мнению, много детей либо в богатых семьях, либо у «необразованного быдла».
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Криминал , Политика , Происшествия , Олег Мельников , Алена Водонаева , Госдеп США
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