Россию объявили страной с процветающим рабством

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Россию включили в группу стран, где хуже всего борются с незаконным лишением свободы. Соответствующий доклад о рабстве в мире выпустил Государственные департамент США.

Американцы отметили, что РФ имеет худший показатель из всех европейских стран. Наравне с ней в списке стоят Иран, Афганистан, Северная Корея и Сирия. В докладе сказано, что российское государство не вводит в действие даже минимальные механизмы, позволяющие бороться с незаконным ограничением свободы. Также в докладе отмечено, что за 2019 год всего десятерых преступников осудили за торговлю людьми, а потерпевшим признан 61 человек. Лидер движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников отчасти согласен с информацией из доклада. Он отметил, что официальная статистика далека от реальности.

«На 170 случаев, которыми мы занимаемся, возбуждается одно-два уголовных дела в год. В законодательстве есть статья «Торговля людьми», но доказать факт торговли практически невозможно», — цитирует Мельникова News.ru.

Несмотря на это, Мельников считает, что место России в докладе Госдепа определено слишком низко. Он отметил, что по сравнению с Северной Кореей, у нас не все население страны является рабами.

«У нас плохо обстоят дела, но они обстоят так из-за нежелания работать по законодательству и улучшать его, а не из-за того, что чиновники хотят, чтобы у нас были рабы», — подчеркнул эксперт.