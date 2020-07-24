Раскрыты детали жестокого убийства девушки накануне свадьбы

Найденная убитой в квартире в центре Москвы девушка ладила со своим парнем. Об этом газете "Московский Комсомолец" рассказали соседи погибшей.

По данным следствия, тело девушки 1993 года рождения с множественными телесными повреждениями в области головы и тела обнаружили вечером во вторник в квартире жилого дома в Колпачном переулке. Следователи возбудили дело по статье "Убийство". Предположительно, девушку избил ее жених, его местоположение устанавливается.

"Ходили, как два голубка", — отметили соседи.

По их словам, молодые люди ходили вместе, держась за руки, сидели на скамейке во дворе, глядя друг на друга влюбленными глазами. Они считают, что молодого человека могло "переклинить". Знакомые семьи утверждают, что мужчина не состоял на учете в психоневрологическом диспансере, не употреблял спиртное.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, пара готовилась к свадьбе в августе. Молодые люди достаточно долго жили вместе.