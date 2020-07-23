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В Москве задержали подозреваемую в убийстве доцента ВГИКа 

Rambler News Service и ещё 5 22 минуты назад
Задержана подозреваемая в убийстве доцента ВГИКа
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в убийстве доцента кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа Иды Шур, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления и сотрудников уголовного розыска в короткие сроки установлена и задержана по подозрению в совершении указанного преступления жительница столицы 1951 года рождения», — говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В ближайшее время задержанной предъявят обвинение, а суд изберет ей меру пресечения.
Тело Шур было обнаружено в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту 19 июля 2020 года. Ей нанесли множество колото-резаных ранений, из-за которых она скончалась. Как уточняли во ВГИКе, доцент умерла за день до того, как обнаружили ее тело. Ей было 90 лет.
Ида Шур проработала во ВГИКе более 60 лет. Является автором музыкально-образовательных передач на телевидении и радио, а также ряда учебных пособий и теоретических статей.
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Криминал , Происшествия , Убийство , СКР , МВД , Москва
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