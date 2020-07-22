Изнасилование 17-летней девушки в московской квартире

20 июля в отдел полиции поступило сообщение об изнасиловании 17-летней девушки в московской квартире.
Потерпевшая рассказала стражам порядка, что вечером 19 июля она отдыхала в кафе со своим 25-летним другом, молодые люди распивали спиртные напитки.
В какой-то момент девушке стало плохо, она потеряла сознание и очнулась только на следующий день в незнакомой квартире. Часть ее одежды была снята. Несовершеннолетняя покинула квартиру и позвонила своему знакомому, который рассказал о произошедшем полиции.
Стражи порядка установили, что двое молодых парней, среди которых был друг жертвы из кафе, изнасиловали и избили девушку.
Подозреваемых задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело.