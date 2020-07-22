Россиянин с шизофренией изнасиловал медработника 

Уфе страдающий шизофренией 28-летний мужчина изнасиловал и ограбил 56-летнюю работницу одного из столичных медучреждений.

Как сообщает портал RuNews24, мужчина заприметил жертву на улице в микрорайоне Затон, после чего изнасиловал и ограбил ее.

Полиция в кратчайшие сроки вышла на след преступника и задержала его. Ранее он был судим за хищения.

Как ранее сообщал «Рамблер», жительницу Хабаровска осудили на восемь лет лишения свободы после того, как она убила сожителя, который ранил ее ножом и попытался изнасиловать.