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Россиянин с шизофренией изнасиловал медработника 

Вероника Полынина и ещё 1 40 минут назад
Россиянин с шизофренией изнасиловал медработника
Фото: ТАСС
В Уфе страдающий шизофренией 28-летний мужчина изнасиловал и ограбил 56-летнюю работницу одного из столичных медучреждений.
Как сообщает портал RuNews24, мужчина заприметил жертву на улице в микрорайоне Затон, после чего изнасиловал и ограбил ее.
Полиция в кратчайшие сроки вышла на след преступника и задержала его. Ранее он был судим за хищения.
Как ранее сообщал «Рамблер», жительницу Хабаровска осудили на восемь лет лишения свободы после того, как она убила сожителя, который ранил ее ножом и попытался изнасиловать.
Криминал , Происшествия , Уфа
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