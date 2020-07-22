Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян

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Россию наводнили юристы-мошенники 

Павел Тиунов 8 минут назад
«Газета.ru» сообщает о двух мошеннических группах, которые предоставление россиянам юридических услуг сделали способом личного обогащения. Одна из группировок была обезврежена, другая продолжает действовать.
В первом случае речь идет о дагестанских юристах, нотариусах и сотрудниках правоохранительных органов — всего семь человек, которых обвиняют в хищении около 80 миллионов рублей из госбюджета.
По версии следствия, обвиняемые на протяжении 9 лет добивались от государства компенсаций для россиян, якобы невинно осужденных, с помощью поддельных документов.
Руководил группой адвокат республиканской Адвокатской палаты Арсланали Абудмуслимов. Все семеро были задержаны. Заведены уголовные дела по статьям о «об организации преступного сообщества» и «мошенничестве, совершенном в крупном размере».
Курганские журналисты рассказали о деятельности другой группы лже-юристов в сети. Они через специально созданные сайты, на которых обещают бесплатную онлайн-консультацию, завлекают потенциальных клиентов в офисы, где консультируют и оказывают юридические услуги по завышенным в несколько раз ценам. Эксперты поясняют, что деятельность злоумышленников противозаконна, поскольку, представляясь нотариусами, они обязаны консультировать людей бесплатно.
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Криминал , Видео , Происшествия , Статьи , МВД , Газета.Ru
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