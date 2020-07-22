Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян

«Газета.ru» сообщает о двух мошеннических группах, которые предоставление россиянам юридических услуг сделали способом личного обогащения. Одна из группировок была обезврежена, другая продолжает действовать.

В первом случае речь идет о дагестанских юристах, нотариусах и сотрудниках правоохранительных органов — всего семь человек, которых обвиняют в хищении около 80 миллионов рублей из госбюджета.

По версии следствия, обвиняемые на протяжении 9 лет добивались от государства компенсаций для россиян, якобы невинно осужденных, с помощью поддельных документов.

Руководил группой адвокат республиканской Адвокатской палаты Арсланали Абудмуслимов. Все семеро были задержаны. Заведены уголовные дела по статьям о «об организации преступного сообщества» и «мошенничестве, совершенном в крупном размере».

Курганские журналисты рассказали о деятельности другой группы лже-юристов в сети. Они через специально созданные сайты, на которых обещают бесплатную онлайн-консультацию, завлекают потенциальных клиентов в офисы, где консультируют и оказывают юридические услуги по завышенным в несколько раз ценам. Эксперты поясняют, что деятельность злоумышленников противозаконна, поскольку, представляясь нотариусами, они обязаны консультировать людей бесплатно.