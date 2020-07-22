Документы-фальшивки: как нотариусы крадут деньги россиян 

Дагестане взяли под стражу семерых членов мошеннической банды — среди них нотариусы, юристы и сотрудники правоохранительных органов . Предполагается, что они на протяжении девяти лет фальсифицировали документы, с помощью которых через суд добивались материальной компенсации для заключенных, якобы имеющих право на реабилитацию. В результате из бюджета страны было похищено почти 80 млн рублей. О том, как еще нотариусы и юристы обманывают россиян, — в материале «Газеты.Ru».

В Дагестане арестовали семерых участников мошеннической банды нотариусов, юристов и сотрудников правоохранительных органов, которые украли почти 80 млн рублей из бюджета страны. Об этом сообщили в Следственном комитете по Республике Дагестан.

По данным ведомства, предполагаемые преступники вели свою деятельность на протяжении девяти лет — с 2011 года. Главой банды является адвокат из республиканской Адвокатской палаты Арсланали Абулмуслимов.

Как рассказали в СК, схема преступной группы заключалась в том, что они добивались через суд материальной компенсации для лиц, якобы имеющих право на реабилитацию из-за незаконного привлечения к уголовной ответственности.

Доказательства же, которыми подозреваемые руководствовались, были фальшивыми, но суды верили в подлинность документов и взыскивали с министерства финансов Дагестана денежные компенсации.

Всего предполагаемым мошенникам удалось провернуть около сотни таких афер, из-за чего из бюджета республики пропало 78 млн рублей.

«В настоящее время Абулмуслимову и еще шестерым активным участникам преступного сообщества судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК РФ.

Там подчеркнули, что в зависимости от роли каждого в отношении членов банды возбудили уголовные дела по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Расследование продолжается.

Тем временем газета «Курган и курганцы» предупредила читателей, что в интернете активизировались лже-юристы, которые создают поддельные сайты, представляются нотариусами и берут за консультации большие суммы. По данным издания, подобные случаи уже зафиксированы в Москве и Омске.

«В поисках нотариуса, адвоката или ответов на вопросы пользователи попадают на разные «специализированные» сайты. Им обещают бесплатную консультацию и предлагают оставить свой номер телефона. Главная задача — завлечь потенциальных клиентов в офис и подписать договор на оказание услуг. После этого помощь юрфирмы становится платной», — объяснила «Кургану и курганцам» специалист по связям с общественностью и СМИ Нотариальной палаты Курганской области Екатерина Тимофеева.

Она добавила, что настоящий нотариус «выполняет возложенные на него государством функции и консультирует бесплатно». На мошеннических же сайтах людям предлагают оформить завещания, брачные договоры и другие документы за большие деньги.

«На самом деле такие специалисты не могут оказывать профессиональную помощь и не вправе заявлять о ней», — заключила собеседница издания.

Напомним, что ранее, в мае 2019 года, Пенсионный фонд России (ПФР) также выявил крупную аферу, жертвами которой стали сотни тысяч граждан. Об этом сообщал Telegram-канал Baza. По данным издания, накопления россиян были переведены в негосударственные пенсионные фонды без их согласия.

Обнаружили махинацию после того, как в ПФР заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои накопления. В 2018 году только в Москве и области таковых было зафиксировано более 537 тыс., при этом 83% подобных заявлений были заверены нотариусами.

В ходе служебного расследования в Пенсионном фонде выявили 22 нотариуса, которые свидетельствовали подлинность подписи на заявлениях о пенсии, — некоторые из них принимали по тысяче таких документов в день. Так, только один временно исполняющий обязанности нотариуса Михаил Корфа из Санкт-Петербурга, судя по заявлениям, поступившим в ПФР, за год засвидетельствовал подписи 29 тыс. человек.

Выяснилось, что засвидетельствовать столько документов физически невозможно, а значит, подпись на заявлениях подделывали лженотариусы, которые пользовались именами настоящих сотрудников ПФР.

«При переводе пенсионных накоплений из ПФР в НПФ, наряду с указанным заявлением, граждане заключают договор об обязательном пенсионном страховании с соответствующим фондом. В абсолютном большинстве случаев имеют место мошеннические действия со стороны неустановленных лиц, о чем отдельные нотариусы информировали правоохранительные органы», — говорилось в письме руководителей Федеральной нотариальной палаты в правительство.

При этом о поимке мошенников, провернувших аферу, до настоящего момента не сообщается.