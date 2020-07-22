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В полицию Харькова поступило сообщение о захвате заложников 

RT на русском и ещё 11 1 час назад
В полицию Харькова поступило сообщение о захвате заложников
Фото: UA.KyivPolice Facebook
Харьковская полиция организовала проверку по факту поступления сообщения о захвате заложников. Об этом говорится в сообщении полиции города в Facebook.
«Харьковская полиция проверяет сообщения о заложниках. В настоящее время руководство Киевского отдела полиции, следственно-оперативной группы выехало по адресу», — говорится в сообщении.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Харькова, сообщение о заложниках не подтвердилось.
21 июля в центре Луцка вооружённый мужчина захватил автобус с пассажирами. Вечером он был задержан.
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Криминал , Происшествия , Украина , РИА Новости , Харьков
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