Сергей Фургал попросил вызвать психиатров, если он резко признает вину 

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по подозрению в заказе убийств, велел своим адвокатам вызывать ему психиатрическую помощь, если он решит дать признательные показания. Об этом в среду, 22 июля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Фургал отметил, что такое признание может быть принято только после заключения судебно-психиатрической экспертизы.

По мнению адвокатов бывшего губернатора, чтобы склонить их подзащитного к признанию вины, следствие пытается «нейтрализовать» тех адвокатов, которые этому препятствуют.

По данным издания, Следственный комитет России уже приступил к отводу двух из четырех защитников обвиняемого — Марины Горбачевой и Максима Самойлова. Поводом для этого стал «конфликт интересов». Ранее за их услугами обращались родственники бывшего партнера Фургала по бизнесу Николая Мистрюкова, который и дал показания на экс-губернатора.

Сотрудничество продлилось всего два месяца. Когда адвокаты пытались пройти к Мистрюкову в СИЗО «Лефортово», обвиняемый передал через администрацию, что в их услугах больше не нуждается — теперь защищать его будет адвокат, предоставленный по назначению.

Вскоре Мистрюков согласился на сотрудничество со следствием, признал вину в убийствах и дал показания на Фургала.

Источники издания утверждают, что по такому же пути следствие пытается развивать и дело экс-губернатора. Под разными предлогами отвести попробуют и других защитников по соглашению, заменив на более лояльных к следствию.

Фургала задержали в ночь на 9 июля по подозрению в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского и заказе убийств двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — из-за разногласий в бизнесе. Преступления были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Политик отрицает свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. По его словам, уголовное дело против него инициировали «определенные должностные лица, которые хотели бы сместить его с должности».