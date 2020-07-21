В Дагестане задержали банду по делу о краже 78 млн из госбюджета 

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Дагестане задержали семь участников преступного сообщества по подозрению в хищении из государственного бюджета порядка 78 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СК России.

По версии следствия, с 2011 по 2020 год в Дагестане действовала преступная группа, в которую входили адвокат Адвокатской палаты Дагестана Арсланали Абулмуслимов, ряд должностных лиц органов внутренних дел , адвокатов республиканской палаты, нотариусов Нотариальной палаты.

В течение девяти лет они подавали в республиканские судебные органы поддельные заявления и документы в интересах лиц, якобы имеющих право на реабилитацию в связи с их незаконным привлечением к уголовной ответственности.

На основании этих документов суды выносили требования о выделении за счет федерального бюджета компенсации морального и имущественного вреда.

Как пояснили в СК, на основании выданных судом исполнительных листов на открытые участниками преступного сообщества счета в банках перечислялись соответствующие денежные средства.

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