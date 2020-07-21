«Кричала, визжала, укусила»: задержан бутовский маньяк

29-летнего жителя Москвы задержали по подозрению в серии нападений на женщин в районе Южного Бутова. По данным СК, мужчина подстерегал жертв в вечернее время, скрывая лицо медицинской маской. После этого он валил их на землю и пытался изнасиловать. Однако, по заверениям пострадавших, когда они начинали кричать и отбиваться, маньяк убегал. Хотя всего в полицию обратились семь москвичек, правоохранители не исключают, что жертв может быть больше.

В Москве задержали 29-летнего местного жителя, который подозревается в серии нападений на женщин и попытках их изнасиловать. Об этом сообщили в управлении столичного Следственного комитета.

По данным ведомства, мужчина орудовал с 3 июля 2020 года в районе Южное Бутово. Он нападал на женщин вечером, скрывая лицо медицинской маской. Подбегая сзади, он закрывал жертвам рот рукой и пытался изнасиловать. У одной из пострадавших он украл мобильный телефон.

правоохранительные органы уже обратились семь женщин, которые пострадали от действий мужчины — они одинаково описали нападавшего. Одна из жертв рассказала телеканалу «360», что мужчина напал на нее на Южнобутовской улице. Он повалил ее на землю, чтобы изнасиловать, но скрылся после того, как она начала кричать.

Вторая женщина подтвердила ее слова. Спустя 10-15 минут после первого нападения он попытался зажать ей рот и повалил на землю, однако из-за сильного сопротивления сбежал.

«Я начала кричать и визжать, укусила нападавшего, ударила единственной свободной рукой в шею, потому что второй рукой я вцепилась в телефон и сумку. После этого была повалена на асфальт, но продолжала отбиваться ногами и кричать во весь голос», — отметила москвичка.

Третья жертва маньяка обратилась в полицию спустя сутки. Она также возвращалась домой в вечернее время. Нападавший прижал женщину к себе и начал трогать за грудь, после чего повалил ее на асфальт и попытался изнасиловать.

«Я видела его ровно одну секунду. Что можно запомнить? Лицо вытянутое, я точно помню. Брови вразлет, как в мемах или комиксах рисуют», — уточнила она в разговоре с «360»

7 июля появилась четвертая пострадавшая — она возвращалась домой в районе улицы Адмирала Лазарева, когда мужчина в маске напал на нее со спины.

Газета «МК» передавала, что преступник попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, что злоумышленник — это молодой мужчина высокого роста спортивного телосложения. Одна из пострадавших смогла даже нарисовать портрет нападавшего — он совпал с лицом, запечатленным камерами.

Следственным комитетом по Москве было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых уже три жертвы опознали нападавшего. Расследование продолжается.

Между тем незадолго до этого, 3 июля 2020 года, в Ивановский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя Максима Хренова, признанного виновным в грабеже, изнасиловании и убийстве четырех женщин.

Портал IvanovoNews передавал, что первое убийство было совершено в 2010 году у деревни Буньково. Спустя девять месяцев еще одна жертва была найдена возле трассы Иваново-Фурманов, затем спустя некоторое время тела двух девушек нашли в районе поселка Железнодорожный. Все жертвы были ограблены и изнасилованы.

Следствие предполагало, что преступник передвигался на автомобиле отечественного производства. Дело осложнялось тем, что биологический материал, который нашли криминалисты, было невозможно исследовать.

Только в 2018 году правоохранителям удалось выяснить личность преступника, который к тому времени уже уехал из Ивановской области в Череповец. В ходе допросов Хренов признался в преступлениях и показал, где и как их совершал.

Однако в суде он отказался от признательных показаний, а к последнему заседанию подготовил заявление — в нем он просил остановить произвол и беззаконие.

Несмотря на это суд установил, что с 2010 по 2011 год Хренов с помощью угроз или под предлогом «довезти до дома» убеждал молодых женщин сесть к нему в автомобиль, отвозил их в лес, где грабил, насиловал, а затем убивал. Преступник душил своих жертв электрическим проводом, либо перерезал девушкам горло канцелярским ножом. Тела убитых он прятал на свалке под бытовым мусором или сжигал.