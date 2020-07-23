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Сенатор от Хабаровского края узнала об условиях содержания Фургала в СИЗО 

РИА Новости и ещё 4 5 часов назад
Сенатор от Хабаровского края узнала об условиях содержания Фургала в СИЗО
Фото: РИА Новости
Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова посетила СИЗО №2, где содержится бывший губернатор Сергей Фургал, узнала у руководства изолятора об условиях его содержания.
Как сообщает политик в своем аккаунте в Instagram, она встретилась с уполномоченным по защите прав человека Татьяной Москальковой, после того, как она посетила Фургала и Николая Мистрюкова в Лефортово. Также, она воспользовалась правом сенатора и сама посетила следственный изолятор, где пообщалась с руководством СИЗО и узнала об условиях содержания Фургала. Лично увидеться с однопартийцем она не смогла, так как нужно разрешение следователя, но надеется, что такая возможность представится.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца. Фургал содержится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Мистрюков — один из учредителей компании "Торэкс" и бизнес-партнер супруги хабаровского губернатора Сергея Фургала, арестован в ноябре 2019 года по делу об убийстве. Также были арестованы его предполагаемые соучастники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей — все четверо сейчас проходят по делу Фургала.
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Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , Сергей Фургал , ФСБ , СИЗО "Лефортово" , ФСИН , Хабаровский Край
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