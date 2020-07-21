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Девушка в Москве сообщила полиции о вымогательстве денег за удаление ее интимных фото с сайта кастингов 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Девушка пожаловалась столичной полиции на вымогательство денег за удаление ее интимных фотографий с сайта кастингов, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 20 июля столичным оперативникам поступило электронное обращение от девушки, которая сообщила, что в мае текущего года отправила заявку на сайт кастингов и перевела денежные средства.
«Затем девушка отправила свои интимные снимки, которые должны были удалить с сайтов. Однако по сей день фотографии не удалены, а 12 июля заявительнице пришло SMS-сообщение, что нужно перевести еще 5 тыс. руб., иначе интимные фотографии и видеоролики распространят в интернете», — пояснил источник.
По данному факту оперативники проводят проверку, выясняются подробности случившегося.
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Криминал , МВД , АГН "Москва" , Москва
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