Россиянка умерла после изнасилования

Преступление было совершено 18 февраля 2020 года в Обояни. 46-летний житель Белгородской области находился в квартире своей 34-летней знакомой, сообщает СУ СК РФ по Курской области.
Нетрезвый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой, причинив ей по неосторожности телесные повреждения. Впоследствии женщина скончалась в больнице.
В Обоянском районе преступнику был вынесен приговор: 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.