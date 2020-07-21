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Курянка умерла после изнасилования 

Курские известия 1 час назад
Россиянка умерла после изнасилования
Фото: РИА Новости
Преступление было совершено 18 февраля 2020 года в Обояни. 46-летний житель Белгородской области находился в квартире своей 34-летней знакомой, сообщает СУ СК РФ по Курской области.
Нетрезвый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой, причинив ей по неосторожности телесные повреждения. Впоследствии женщина скончалась в больнице.
В Обоянском районе преступнику был вынесен приговор: 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
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Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , Белгородская Область , Курская Область
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