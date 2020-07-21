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Суд расследует смерть мужчины после задержания в Бельгии 

ТАСС и ещё 1 32 минуты назад
Суд расследует смерть мужчины после задержания в Бельгии
Фото: РИА Новости
Суд расследует смерть 29-летнего мужчины после задержания полицией в бельгийском Антверпене. Об этом сообщила в понедельник полиция города.
"В настоящее время проводится судебное расследование причин смерти мужчины. Пострадавший умер не на улице, а был доставлен в больницу в критическом состоянии", — говорится в публикации правоохранителей в Twitter.
По данным телеканала RTBF, 19 июля сотрудники полиции задержали мужчину алжирского происхождения в одном из кафе, недалеко от центрального вокзала. "Он нападал на людей, бросал мебель, после чего упал на землю", — приводит телеканал заявление представителя полиции. Он также добавил, что свидетели инцидента сообщили, что мужчина мог "находиться под воздействием [запрещенных веществ]". Вскоре после того как полицейские надели на него наручники, мужчина потерял сознание и был доставлен в больницу в критическом состоянии, где скончался.
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Криминал , Происшествия , Антверпен , Бельгия
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