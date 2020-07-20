Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Генералу МВД Мельникову добавили новое обвинение
Фото: ТАСС
Следственный комитет утяжелил обвинение бывшему первому замначальнику Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александру Мельникову, арестованному по делу о мошенничестве на 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получении взятки на те же 100 млн рублей (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он добавил, что остальным фигурантам дела следствие добавило аналогичное обвинение.
Ранее сообщалось, что Мельников обвиняется Следственным комитетом России в покушении на мошенничество. Его задержали в соответствии с материалами Главного управления собственной безопасности МВД. Ему грозит до 10 лет колонии.
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
Газета.Ru: последние новости
90-летнюю преподавательницу ВГИКа нашли мертвой в квартире на западе Москвы 90-летнюю преподавательницу ВГИКа нашли мертвой в квартире на западе Москвы СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Получивший пожизненные сроки "ангарский маньяк" сознался еще в двух убийствах Получивший пожизненные сроки "ангарский маньяк" сознался еще в двух убийствах
Криминал , Происшествия , Александр Мельников , СКР , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
Видео
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
00:19
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
Общество
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Названа выигравшая от коронавируса страна
00:57
Названа выигравшая от коронавируса страна
В мире
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
00:37
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
Происшествия
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
03:21
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение