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Следствие продолжает устанавливать обстоятельства совершения преступлений против личности, инкриминируемых Сергею Фургалу 

Новости Следственного комитета РФ и ещё 8 1 час назад
СК изучит обстоятельства инкриминируемых Фургалу преступлений
Фото: РИА Новости
Следственным комитетом России продолжается установление всех обстоятельств совершения преступлений против личности, инкриминируемых Сергею Фургалу и его соучастникам. В ходе расследования восстановлена хронология и обстоятельства, связанные с уголовным преследованием Фургала в 2004 году.
Так, следствию стало известно, что после убийства предпринимателя Евгения Зори на первоначальном этапе его расследования в качестве подозреваемых в совершении этого преступления задерживались Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия об их причастности к смерти предпринимателя. Однако, спустя двое суток, оба были отпущены на свободу, а уголовное преследование в последующем в отношении них было прекращено в виду отсутствия достаточных доказательств.
Собранные Следственным комитетом данные, свидетельствуют о том, что на тот момент крупный предприниматель и депутат Фургал оказывал серьезное влияние на отдельных высокопоставленных сотрудников милиции. Те, в свою очередь, информировали его о предварительном следствии, что позволяло принимать меры к сокрытию его причастности к преступной деятельности. Оказывалось давление на лиц, чьи показания в 2004 году имели значение для следствия. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка.
Также установлено, что наряду с продолжавшимся расследованием убийства Евгения Зори, не были внесены в официальные базы учета данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова.
Учитывая имеющиеся сведения, Следственный комитет России намерен всесторонне изучить и дать правовую оценку всем обстоятельствам, связанным как с расследованием убийства, так и сокрытием факта уголовного преследования фигурантов в 2004 году.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Сергей Фургал , СКР
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