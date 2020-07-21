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В центре Москвы избили и изнасиловали 16-летнюю девочку 

ИА Regnum и ещё 2 3 часа назад
В центре Москвы изнасиловали подростка
Фото: РИА Новости
В Москве задержали двоих подозреваемых в избиении и изнасиловании 16-летней девочки, сообщает 21 июля агентство «Москва» со ссылкой на источник.
По данным СМИ, в полицию обратился молодой человек и рассказал, что изнасиловали его 16-летнюю знакомую. Потерпевшая рассказала, что отдыхала в кафе с 25-летним другом, ей стало плохо. Она проснулась незнакомой квартире, частично без одежды.
Полиция выяснила, что преступление произошло в Колпачном переулке. Оперативники задержали двоих уроженцев Душанбе 25 и 29 лет. По данным источника, подозреваемые избивали девочку и поочерёдно насиловали.
Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
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Криминал , Происшествия , Кредиты , АГН "Москва" , Москва
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