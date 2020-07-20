Калужанин нарубил сосен на 200 000 рулей 

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Калужской области ранее судимый 40-летний мужчина вырубил деревья на 200 000 рублей.

Факт незаконной вырубки выявил директор Куйбышевского лесничества и обратился с заявлением в полицию. В лесном массиве около деревни Верхняя Песочня Кировского района неизвестный вырубил 11 сосен и 2 липы. Сумма причиненного ущерба составила более 194 000 рублей.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Кирова. Мужчина вырубил деревья для продажи третьим лица. В отношении "черного" лесоруба возбуждено уголовное дело за незаконную добычу древесины.