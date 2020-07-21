Россиянин из ревности сжег женщину с детьми

По данным следствия, в ночь на 7 мая 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить своей сожительнице за то, что она вместе с детьми ушла из гостей без него. Когда он пришел к ней домой, то женщина не открыла ему дверь. Тогда из ревности россиянин поджег веранду ее квартиры и сбежал.

Женщина и двое маленьких детей шести и десяти лет поздно заметили возгорание. Они попытались выбраться из дома, но не успели — надышавшись угарным газом потеряли сознание и скончались. Прибывшие на пожар сотрудники МЧС обнаружили среди руин тела погибших. Детальный осмотр места происшествия выявил следы поджога.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), а также по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога»).

Хотя обвиняемый не признал своей вины, суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу стороны потерпевших компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.