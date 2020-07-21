Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин из ревности сжег женщину с двумя детьми 

Lenta.ru и ещё 6 56 минут назад
Россиянин из ревности сжег женщину с детьми
Фото: ТАСС
В Башкирии 30-летний житель города Давлеканово, признанный виновным в убийстве женщины и двух ее малолетних детей, приговорен к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Об этом во вторник, 21 июля, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.
По данным следствия, в ночь на 7 мая 2019 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить своей сожительнице за то, что она вместе с детьми ушла из гостей без него. Когда он пришел к ней домой, то женщина не открыла ему дверь. Тогда из ревности россиянин поджег веранду ее квартиры и сбежал.
Женщина и двое маленьких детей шести и десяти лет поздно заметили возгорание. Они попытались выбраться из дома, но не успели — надышавшись угарным газом потеряли сознание и скончались. Прибывшие на пожар сотрудники МЧС обнаружили среди руин тела погибших. Детальный осмотр места происшествия выявил следы поджога.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»), а также по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога»).
Хотя обвиняемый не признал своей вины, суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу стороны потерпевших компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.
Последние новости
В России выявили 5842 новых случая коронавируса В России выявили 5842 новых случая коронавируса Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет На Украине захватили автобус с заложниками На Украине захватили автобус с заложниками
Комментарии
Криминал , Происшествия , Убийство , Евгений Каневский , МЧС , СКР , ФСИН , Lenta.ru , Башкортостан , Давлеканово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сдали Крым: Экс-глава Генштаба раскрыл тайну властей Украины
Как сдали Крым: Экс-глава Генштаба раскрыл тайну властей Украины
Кадыров пригласил Помпео в Чечню поговорить
Кадыров пригласил Помпео в Чечню поговорить
«Лукашенко пытается сыграть роль Путина»
«Лукашенко пытается сыграть роль Путина»
На Украине захватили заложников
На Украине захватили заложников
Видео
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
00:24
Опубликовано видео с места захвата заложников в Луцке
Происшествия В мире
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
00:19
Опубликовано видео разрушительного потопа в российском городе
Происшествия
Стриптиз на Красной площади попал на видео
00:25
Стриптиз на Красной площади попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
00:45
Плавающие БТР-82А под Калининградом попали на видео
Армия Войска
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
00:08
Опубликовано видео танца полуголой женщины на парковке
Общество В мире
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
01:26
«Зеленая тропа» спецназа РФ попала на видео
Армия
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
00:35
Появилось видео сильнейшего града в Златоусте
Происшествия
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
02:40
Появилось видео с ответом Кадырова на санкции США
Политика
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
01:16
Опубликовано видео забастовки на «Садоводе»
Происшествия
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
00:49
Нападение пассажира на кондуктора попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение