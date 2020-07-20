В Москве убили доцента ВГИК

По данным издания, 19 июля в полицию обратилась подруга и сообщила, что Ида Борисовна уже двое суток не отвечает на звонки. Она проживала в доме на Кутузовском проспекте. Прибывшие туда полицейские вскрыли квартиру и обнаружили тело хозяйки с множественными ножевыми ранениями.