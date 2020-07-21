В Москве задержан бутовский маньяк 

По данным следствия, 29-летний россиянин совершал нападения в Южном Бутово с 3 июля. Преступления совершались преимущественно в вечернее время. Маньяк нападал на женщин сзади, совершал в отношении них действия сексуального характера и грабил. Все семь пострадавших женщин дали сотрудникам правоохранительных органов схожие черты подозреваемого.

СКР возбудил уголовное дело по статье 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых уже трое потерпевших опознали нападавшего. Расследование продолжается.

7 июля сообщалось, что в Москве появился нападающий на женщин бутовский маньяк. Мужчина совершал преступления, скрыв лицо медицинской маской. Подбегая сзади, он закрывал жертвам рот рукой и совершал насильственные действия сексуального характера. У одной из пострадавших маньяк украл смартфон.