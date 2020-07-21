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В Москве задержан бутовский маньяк 

Lenta.ru и ещё 10 47 минут назад
В Москве задержан бутовский маньяк
Фото: РИА Новости
В Москве задержан так называемый бутовский маньяк — подозреваемый в изнасиловании и грабежах молодых женщин. Об этом во вторник, 21 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.
По данным следствия, 29-летний россиянин совершал нападения в Южном Бутово с 3 июля. Преступления совершались преимущественно в вечернее время. Маньяк нападал на женщин сзади, совершал в отношении них действия сексуального характера и грабил. Все семь пострадавших женщин дали сотрудникам правоохранительных органов схожие черты подозреваемого.
СКР возбудил уголовное дело по статье 132 УК России («Насильственные действия сексуального характера»). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых уже трое потерпевших опознали нападавшего. Расследование продолжается.
7 июля сообщалось, что в Москве появился нападающий на женщин бутовский маньяк. Мужчина совершал преступления, скрыв лицо медицинской маской. Подбегая сзади, он закрывал жертвам рот рукой и совершал насильственные действия сексуального характера. У одной из пострадавших маньяк украл смартфон.
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Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , Юлия Иванова , СКР , МВД , Lenta.ru , Москва
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